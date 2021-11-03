Київські медики звітують про достатню кількість кисню у лікарнях [ Редактировать ]
Київ - уже традиційно в ковідних лідерах по Україні. У місті найбільше і заражень, і госпіталізацій. І у порівнянні з хвилею минулого року - нині хворим потрібно утричі більше кисню. І він у місті є. А з шести тисяч ліжкомісць майже 90 відсотків оснащені системою подання кисню.
Таїсія Лобода, головна лікарка КНП "Київська міська клінічна лікарня №12":
Як лікарня, яка надає допомогу хворим на ковід ми відкрились в жовтні минулого року. Ситуація була досить складна, тому що у нас не було кисневих точок в лікарні, і не було ємкостей. Однак ми до кінця року зробили все. Ми провели чотириста точок, ми провели собі ємкості, ми купили в достатній кількості кисневі концентратори та сьогодні ми всім забезпечені.
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