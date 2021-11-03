Київ - уже традиційно в ковідних лідерах по Україні. У місті найбільше і заражень, і госпіталізацій. І у порівнянні з хвилею минулого року - нині хворим потрібно утричі більше кисню. І він у місті є. А з шести тисяч ліжкомісць майже 90 відсотків оснащені системою подання кисню.

Таїсія Лобода, головна лікарка КНП "Київська міська клінічна лікарня №12":