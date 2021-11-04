В Украине новый антирекорд заражений COVID-19 за сутки: статистика на 4 ноября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 3 ноября, зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 406, медработников - 421).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За сутки 299 272 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 5 472 человека;
- летальных исходов – 699;
- выздоровело – 12 464 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 006 463 человека;
- поправилось – 2 479 138 человек;
- летальных исходов – 70 146;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 658 956.
С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.
93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
Читайте также, Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку, ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей.
Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.
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