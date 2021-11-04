В Украине за прошлые сутки, 3 ноября, зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 406, медработников - 421).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки 299 272 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 5 472 человека;

летальных исходов – 699;

выздоровело – 12 464 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 006 463 человека;

поправилось – 2 479 138 человек;

летальных исходов – 70 146;

проведено ПЦР-тестирование – 14 658 956.

С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.

93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.

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