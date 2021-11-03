В Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.

Для обеспечения спроса на вакцинацию, до конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX.

Отмечается, что всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было доставлено более 26 млн доз вакцин от коронавируса.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции привили 273 307 человек. Таким образом, за весь период эпидемии в стране от COVID-19 иммунизировали 18 279 337 человек, в течение 24 часов для вакцинации граждан работали 1129 мобильных бригад.

Кроме того, в киевских пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции перед переходом столицы в "красную" зону карантина наблюдаются огромные очереди из желающих сделать прививку. Возле пункта иммунизации, который находится на территории Международного выставочного центра, стояла очередь из почти 200 человек.