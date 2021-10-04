В Милане частный самолет, на борту которого находилось 6 пассажиров и 2 члена экипажа, врезался в двухэтажное офисное здание в пригороде Милана. Все присутствующие на борту погибли.

Сначала сообщалось о 5 погибших, однако впоследствии спасатели сообщили о 8 человеках, которые находились на борту и погибли.

Здание, в которое врезался самолет, было пустым, поскольку находилось на ремонте.

По данным местных СМИ, все погибшие - французы. Отмечается также, что среди погибших был ребенок.