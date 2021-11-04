Сегодня, 4 ноября, бывший министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, стал новым министром обороны Украины.

За нового министра отдали голоса 273 народных депутата.

Отметим, министр обороны назначается по представлению президента Украины, поэтому на сегодняшнем заседании ВР присутствовал и просил поддержать кандидатуру Резникова Владимир Зеленский.

Как голосовали за Алексея Резникова

Что известно о Резникове

С апреля 2016 года и до сентября 2018 года Алексей Резников работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции.

Алексей Резников с трибуны Верховной Рады заявил, что уходит из ТКГ, но кто займет его место - пока неизвестно.

"В Трехсторонней контактной группе, я думаю, что уже не буду принимать участие в качестве члена делегации. Есть глава делегации Леонид Кравчук и заместитель Александр Мережко, они будут продолжать. Но принципиальное решение о формировании возможного обновленного состава делегации принимает президента", - заявил Резников.

Напомним, Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.