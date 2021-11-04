Вице-премьер-министром - министром экономики Украины стала Юлия Свириденко. Решение приняла Рада 4 ноября.

Новым министром экономики стала Юлия Свириденко. Такое решение поддержали 256 народных депутатов.

Что известно о Свириденко

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021-2022 гг.

Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.

Напомним, Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

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