Новым министром экономики стала Свириденко [ Редактировать ]
Вице-премьер-министром - министром экономики Украины стала Юлия Свириденко. Решение приняла Рада 4 ноября.
Новым министром экономики стала Юлия Свириденко. Такое решение поддержали 256 народных депутатов.
Что известно о Свириденко
С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021-2022 гг.
Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.
В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.
Напомним, Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.
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