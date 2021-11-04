Грипп станет агрессивнее: инфекционист предупредила украинцев об опасности [ Редактировать ]
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В прошлом сезоне гриппа почти не было, а вот в этом году возможна более сильная вспышка этого заболевания.
Как рассказала ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, ситуация не будет катастрофическая, но некоторая опасность все же есть.
"Прошлый сезон гриппа был легким. Собственно, его и не было вовсе - за все время наблюдения самая низкая заболеваемость. Причин несколько: разобщительные мероприятия, коллапс систем здравоохранения (низкая обращаемость за мед. помощью), антагонистические взаимодействия возбудителей и т.д. В этом году, думаю, ситуация не будет столь радужной, но и катастрофической она тоже не будет. Несмотря на то, что уже есть случаи гриппа, ситуация в Украине и ЕС относительна спокойная", - рассказала специалист.
Она отметила, что сейчас доминирует вирус гриппа типа А (H3N2) и именно такие вирусы гриппа, а также H1N1 вызывают заболевание, которое быстро развивается в тяжелое состояние. В 2018 году в США от этого типа гриппа погибло около 80 тысяч человек.
Голубовская напомнила, что в период циркуляции гриппа медики должны ставить диагноз на основании клинической симптоматики. Своевременная постановка диагноза очень важна, так как опасные штаммы гриппа приводят к ухудшению самочувствия и необратимым последствиям уже через 3-5 дней после дебюта клинических симптомов.
"Надо помнить, что грипп - это не COVID-19, необратимые изменения в легких могут наступить в сроки от 3 до 5 дней от дебюта клинических симптомов. Поэтому и эффективность специфического лечения максимальна в первые 48 часов, потом – снижается", - подчеркнула инфекционист.
Она также указала на то, что вакцинация от гриппа показана всех людям в возрасте от 6 месяцев и старше, в приоритете – группы риска.
Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили птичий грипп.
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