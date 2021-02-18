На сегодняшний день лечение птичьего гриппа не разработано Источник: Associated Press

В частном домохозяйстве в поселке Клавдиево-Тарасово (Бачанского) Бородянского района Киевской области обнаружен и лабораторно подтвержден вирус птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8). Об этом сообщает областное управление Госпродпотребслужбы.

В районе вспышки инфекции введен карантин по гриппу птицы и введены ограничения. В буферную зону (защиты) попали территория вокруг эпизоотического очага радиусом 3 км, в которую включен пгт Клавдиево-Тарасово.

В зону наблюдения попала территория радиусом 10 км, в которую включены населенные пункты Киевской области: с. Пороскотень, с. Новая Гребля, с. Вабля, с. Пилиповичи, пгт Бородянка, пгт Немешаево, пгт Бабинцы, с. Буда, с. Микулича, с. Здвижевка, с. Диброва, с. Козинцы, с. Дружня Бучанского (Бородянского) района, с. Красная Горка, с. Плахтянка Бучанского (Макаровского) района, с. Мироцкое Бучанского (Киево-Святошинского района), часть территории пгт Ворзель, ограниченная ул. Белостоцких и ул. Пушкина, Бучанского района Киевской области.

В зону наблюдения также попало предприятие по содержанию и убою птицы ООО "Производственно-торговая компания "Ранко" (с. Бабинцы).

О забое птицы на зараженной ли буферной территории пока не сообщалось.

Птичий грипп - это опасное вирусное заболевание для которой характерно острое течение с поражением органов дыхания и пищеварения. Им болеет птица любого возраста, а смертность при заболевании достигает 80-100%.

На сегодняшний день лечение птичьего гриппа не разработано.

Кроме того, "птичьим гриппом" могут болеть люди. Одновременная циркуляция человеческих типов вирусов гриппа (H1N1, H3N2, H2N2) и штаммов птичьего гриппа (H5N1, H7N3) может привести к образованию пандемического варианта вируса птичьего гриппа H5N1, опасного для человека.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2020 года в Японии из-за птичьего гриппа уничтожили 2 млн кур.