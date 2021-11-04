В Киеве загорелась Лавра (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 4 ноября, в Киево-Печерская Лавре возник пожар. Видео с места событий прислали очевидцы.
Судя по всему, пожар довольно существенный. В этом здании находится иконописная мастерская, храм. Рядом - 68 корпус.
Несмотря на требования "красной зоны", ребят-семинаристов по домам не распустили, все на месте. Преподаватели - тоже. Живут, как жили.
Во время пожара пострадали три человека. Один выпрыгнул из окна второго этажа.
В первый локдаун тоже так было. А когда случилась вспышка среди монахов и пошли смерти "от обычного гриппа", хоронили их в костюмах химзащиты, в специально оборудованных и изолированных могилах. Но тот опыт ничему не научил. Увы.
Также отмечается, что в Михайловском (ПЦУ) две недели как всех распустили и максимально все дистанционно.
Читайте также, в населенном пункте Красное, который находится в Харьковской области на территории частного дома произошел пожар. Вследствие трагедии в огне погибли 3 человека, спасателям, прибывшим на место, удалось ликвидировать возгорание в течение нескольких часов.
Кроме того, во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате инцидента погибли три человека. Городские власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня, пожар удалось оперативно потушить, его причина устанавливается.
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