Двадцять сім із половиною тисяч. Україна знову оновила рекорд за кількістю нових хворих на ковід. Одужало - вдвічі менше. Недуга забрала майже сімсот життів. Серед померлих є дитина - це восьмирічний хлопчик із Києва. Що ж до темпів імунізації, то повністю щеплені понад сім із половиною мільйонів українців. І найактивніші в цьому - кияни, з них уже вакцинувалася - половина жителів.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: