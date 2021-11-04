Україна оновила рекорд за кількістю нових хворих на ковід [ Редактировать ]
Двадцять сім із половиною тисяч. Україна знову оновила рекорд за кількістю нових хворих на ковід. Одужало - вдвічі менше. Недуга забрала майже сімсот життів. Серед померлих є дитина - це восьмирічний хлопчик із Києва. Що ж до темпів імунізації, то повністю щеплені понад сім із половиною мільйонів українців. І найактивніші в цьому - кияни, з них уже вакцинувалася - половина жителів.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Найгірші показники вже досить тривалий час у Закарпатській області, де вакциновано всього - 23,2% та Волинській області - 25, 2%. - уряд виділив додаткові кошти на удосконалення системи централізованої подачі кисню. Ідеться про 28 млн грн для Сумської області та 26 млн грн для Черкаської області. Епідемічна ситуація в регіонах зі зростанням кількості госпіталізованих потребують розширення ліжкового фонду для надання допомоги пацієнтам з ковід-19, саме тому виникає потреба у додаткових видатках на централізовану подачу кисню.
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