В четверг, 4 ноября, в Одессе, на Адмиральском проспекте, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель наехал на пешеходов и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

Авария произошла вечером в четверг, 4 ноября.

Водитель машины Opel сбил девушку и парня, когда те переходили дорогу. Виновник аварии сразу скрылся с места происшествия, но не заметил, что номер его машины отвалился.

Отмечается, что пострадавшие - брат и сестра.

Свидетели аварии сразу вызвали полицию и "скорую". Однако девушка скончалась от полученных травм. Парня, по информации издания, госпитализировали с переломом ноги.

Читайте также, в Одесской области легковой автомобиль протаранил дом, где жил пожилой мужчина. Автомобиль пробил стену дома около 2 часов ночи в населенном пункте Ольшанка, который принадлежит к Савранской ОТГ, в результате аварии, к счастью, никто не пострадал.

Кроме того, в Киеве автомобиль снес двух велосипедистов и врезался в столб. Авария произошла на пересечении улиц Братиславская и Крайняя напротив "Эпицентра". Daewoo Lanos по какой-то причине вылетел на тротуар, от полученных травм водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

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