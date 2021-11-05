Кількість смертей на дорогах від початку року перевищила дві тисячі - Ірина Венедіктова [ Редактировать ]
Кількість смертей на дорогах України від початку року вже перевищила дві тисячі. 800 дітей стали потерпілими. 35 ДТП скоїли неповнолітні водії. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи ситуацію з нещодавньою аварією в Харкові.
Нагадаю, наприкінці жовтня 16-річний хлопець за кермом Infiniti на шаленій швидкості зіткнувся з іншим автомобілем, водій останнього - загинув. Винуватця ДТП відправили до СІЗО.
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Ідеться про "мажорна" ДТП минулого тижня. Коли 16-річний Микола Харківський Без прав за кермом "Інфініті" влаштував смертельні перегони.
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Він - на всій швидкості в'їхав у список мажорів, які зганьбили своє ім'я аваріями. ДТП, яка сталася у вівторок пізно ввечері у Харкові - без перебільшення шокувала всю країну. Вразила і безглузда зухвалість водія.
За кермом була 31-річна жителька Харкова. Раніше правил дорожнього руху вона не порушувала. Загиблій було близько сімдесяти років.
За кермом була 31-річна мешканка Харкова. Раніше правила дорожнього руху вона не порушувала. Загиблій було близько 70 років.