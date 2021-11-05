Кількість смертей на дорогах України від початку року вже перевищила дві тисячі. 800 дітей стали потерпілими. 35 ДТП скоїли неповнолітні водії. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи ситуацію з нещодавньою аварією в Харкові.

Нагадаю, наприкінці жовтня 16-річний хлопець за кермом Infiniti на шаленій швидкості зіткнувся з іншим автомобілем, водій останнього - загинув. Винуватця ДТП відправили до СІЗО.