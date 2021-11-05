Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предупредил о высоком риске терактов с использованием биологического оружия. Пугающий прогноз миллиардер сделал в интервью в интервью Policy Exchange.

Билл Гейтс считает, что террористы могут использовать вирус оспы, который распылят в местах массового скопления людей, например, в крупных аэропортах. Такая искусственно вызванная пандемия, станет еще опаснее естественной, в том числе коронавирусной.

Чтобы предотвратить подобные бедствия, один из богатейших людей в мире призывает создать специальную рабочую группу при Всемирной организации здравоохранения, которая займется угрозами биотерроризма.

Рабочей группе при ВОЗ по вопросам пандемии, вероятно, понадобится около миллиарда долларов в год.

Напомним, что Билл Гейтс является крупнейшим землевладельцем в США.