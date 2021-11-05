В Карпатах родители потеряли в горах 12-летнего подростка [ Редактировать ]
В пятницу, 5 ноября, в Карпатах потерялся 12-летний мальчик. Ребенок во время схождения с горы Хомяк вблизи села Татаров отстал от родителей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Семья приехала на отдых в село Микуличин из Мариуполя. Они вышли на гору Хомяк по "красному маршруту" со стороны КПП урочища Женец. Сообщение о пропаже мальчика поступило в 15:30.
Для поисков подростка создали две поисковые группы. Первая группа спасателей будет проводить поиски по "красному маршруту", а вторая - в районе ручья Розскильский.
Мальчик дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова, и сообщил, что слева от него протекает ручей, а также сбросил координаты.
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