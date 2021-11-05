В пятницу, 5 ноября, в Карпатах потерялся 12-летний мальчик. Ребенок во время схождения с горы Хомяк вблизи села Татаров отстал от родителей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Семья приехала на отдых в село Микуличин из Мариуполя. Они вышли на гору Хомяк по "красному маршруту" со стороны КПП урочища Женец. Сообщение о пропаже мальчика поступило в 15:30.

Для поисков подростка создали две поисковые группы. Первая группа спасателей будет проводить поиски по "красному маршруту", а вторая - в районе ручья Розскильский.

Мальчик дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова, и сообщил, что слева от него протекает ручей, а также сбросил координаты.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье произошло землетрясение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.