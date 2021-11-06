В Киеве десятки тысяч людей почти сутки сидят без воды: что произошло [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В субботу, 6 ноября, в Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах Киева из-за прорыва трубы десятки тысяч человек сидят без воды почти сутки.
Сообщается, что произошел прорыв магистральной трубы 1400 мм на окружной дороге. Воду обещали дать в 12:00, затем переносили на 15:00, потом на 18:00, а теперь говорят о 23:00.
В группе Facebook "Борщаговка" жители города жалуются на отсутствие холодной и горячей воды на Борщаговке.
"Киевводоканал" на своем сайте сообщает, что из-за ликвидации повреждения на водоводе большого диаметра Д=1400мм по Большой Кольцевой дороге 5 ноября с 12:00 до конца суток 6 ноября снизят давление в наружных водопроводных сетях на жилых массивах по таким микрорайонам: Никольская Борщаговка, Южная Борщаговка, Теремки-1, Теремки-2, Феофания, Голосеев, Батыева Гора, Железнодорожный массив, Александровская Слободка, Соломенка, Первомайский массив, Чоколовка, Отрадный.
"Автоцистерны с питьевой водой находятся по адресам: Зодчих, 60-60а; Якуба Коласа,14; Кольцова,17, Гната Юры 1/11, Яблонева, 11 (Софиевская Борщаговка)" , - добавили в водоканале.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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