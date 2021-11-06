Фото: в Киеве люди сутки сидят без воды Источник: Facebook

В субботу, 6 ноября, в Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах Киева из-за прорыва трубы десятки тысяч человек сидят без воды почти сутки.

Сообщается, что произошел прорыв магистральной трубы 1400 мм на окружной дороге. Воду обещали дать в 12:00, затем переносили на 15:00, потом на 18:00, а теперь говорят о 23:00.

В группе Facebook "Борщаговка" жители города жалуются на отсутствие холодной и горячей воды на Борщаговке.



"Киевводоканал" на своем сайте сообщает, что из-за ликвидации повреждения на водоводе большого диаметра Д=1400мм по Большой Кольцевой дороге 5 ноября с 12:00 до конца суток 6 ноября снизят давление в наружных водопроводных сетях на жилых массивах по таким микрорайонам: Никольская Борщаговка, Южная Борщаговка, Теремки-1, Теремки-2, Феофания, Голосеев, Батыева Гора, Железнодорожный массив, Александровская Слободка, Соломенка, Первомайский массив, Чоколовка, Отрадный.

"Автоцистерны с питьевой водой находятся по адресам: Зодчих, 60-60а; Якуба Коласа,14; Кольцова,17, Гната Юры 1/11, Яблонева, 11 (Софиевская Борщаговка)" , - добавили в водоканале.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.