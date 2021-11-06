COVID-19 в Україні: антирекорд смертей від коронавірусу зафіксували цієї доби [ Редактировать ]
Антирекорд смертей від коронавірусу зафіксували цієї доби. Померли від недуги - 793 пацієнти. Інфікувалися Ковідом - понад 25 тисяч людей. Майже 12 тисяч українців одужали. Найбільше нових випадків - у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.
Вакцинувалися за добу майже 280 тисяч українців. Загальна кількість щеплень перетнула позначку 19 мільйонів. З них повністю імунізовані більш як сім із половиною мільйонів.
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