Антирекорд смертей від коронавірусу зафіксували цієї доби. Померли від недуги - 793 пацієнти. Інфікувалися Ковідом - понад 25 тисяч людей. Майже 12 тисяч українців одужали. Найбільше нових випадків - у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Вакцинувалися за добу майже 280 тисяч українців. Загальна кількість щеплень перетнула позначку 19 мільйонів. З них повністю імунізовані більш як сім із половиною мільйонів.