В Киеве горит торговый центр "Интервал-Плаза" (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Киеве, вечером 6 ноября, случился пожар в торговом центре "Интервал-Плаза" на улице Васильковской.
Как сообщает "Киев Оперативный", на место пожара уже выехали расчеты ГСЧС.
Сообщается, что пожар возник на крыше торгового центра.
Позже в управлении ГСЧС Киева сообщили, что пожар на улице Васильковской 143/2 возник на крыше 6-этажного административного здания. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
В 22:09 пожарные локализовали возгорание на площади 5 квадратных метров. Спустя пять минут огонь был полностью потушен.
На место пожара выезжало 6 единиц техники и 25 спасателей. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.
Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
Читайте также, в населенном пункте Красное, который находится в Харьковской области на территории частного дома произошел пожар. Вследствие трагедии в огне погибли 3 человека, спасателям, прибывшим на место, удалось ликвидировать возгорание в течение нескольких часов.
Кроме того, во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате инцидента погибли три человека. Городские власти ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня, пожар удалось оперативно потушить, его причина устанавливается.
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