Во вторник, 12 октября, в центре Киева, в доме, находящемся на улице Михайловской, вспыхнул пожар. Об этом сообщает "Киев. Оперативный".

Серьезный пожар вспыхнул на крыше дома по улице Михайловской (поворот на Костельную). На место уже мчатся спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется.

Информации о пожаре в ГСЧС пока не предоставляют.

Читайте также, в Белой Церкви произошел пожар в первой городской больнице. В результате происшествия пострадал один человек, Пожар потушен, с медперсоналом проведена эвакуация 13 больных, к тушению привлекались 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Кроме того, в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, произошло возгорание в общежитии Межрегионального центра подготовки уволенных в запас военнослужащих, спасатели выяснили, что возгорание возникло в одной из комнат, которая находилась на первом этаже девятиэтажного дома.

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