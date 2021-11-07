На Донбассе погиб боец ВСУ, двое ранены [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На Донбассе 7 ноября в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное. Имя погибшего бойца пока не называется.
С начала суток противник 8 раз нарушил режим прекращения огня, причем дважды - с применением запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения:
- Возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- В районе населенного пункта Гнутовое противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
- Вблизи Водяного на Приазовье сепаратисты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.
- Позиции наших воинов возле Новозвановки и Причепиловки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.
- В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.
- В направлении Песков обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Напомним, что 26 октября в результате вражеского артобстрела под Гранитным Донецкой области погиб 51-летний Георгий Халиков. После этого ВСУ впервые подняли в воздух турецкий беспилотник Bayraktar, который уничтожил огневую точку противника.
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