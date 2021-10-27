ЗСУ вперше застосували "Байрактар" на Донбасі [ Редактировать ]
Збройні сили України напередодні вперше застосували "Бай-рактАр". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Українські армійці через ОБСЄ вимагали припинити обстріл Гранітного, проте ворог не відреагував. Тоді й застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс. Він керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком противника, водночас лінії зіткнення не перетинав. "Байрактар" - це турецький ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат із великою тривалістю польоту.
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