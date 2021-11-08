У Гаазі люди масово вийшли на протести проти коронавірусних обмежень. На масштабні акції зібралося понад 20 тисяч людей. Демонстранти виступали проти КОВІД-сертифікатів, які, на їхню думку, розділяють суспільство.

Тиждень тому через новий сплеск захворюваності Нідерланди посилили карантин - повернули масковий режим, дистанційну роботу та так звані "паспорти здоров'я". Недільна акція, за даними поліції, минула мирно. В окремих випадках протестувальники кидали феєрверки та лаялися в бік правоохоронців.