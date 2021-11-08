Масові протести проти ковідних обмежень відбулися в Гаазі [ Редактировать ]
У Гаазі люди масово вийшли на протести проти коронавірусних обмежень. На масштабні акції зібралося понад 20 тисяч людей. Демонстранти виступали проти КОВІД-сертифікатів, які, на їхню думку, розділяють суспільство.
Тиждень тому через новий сплеск захворюваності Нідерланди посилили карантин - повернули масковий режим, дистанційну роботу та так звані "паспорти здоров'я". Недільна акція, за даними поліції, минула мирно. В окремих випадках протестувальники кидали феєрверки та лаялися в бік правоохоронців.
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І головним стимулом для вакцинації, безумовно, став локдаун. Бо вже 15 українських областей "почервоніли"! А отже - там діють жорсткі обмеження.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В Нацполиции предупреждают, что до конца карантина проводят выборочные рейды в торговых и развлекательных заведениях, общественных зданиях и на городском транспорте. За нарушение правил карантина людей украинцев могут оштрафовать на сумму от 17 до 32 тыс. гривен
Щодня поліція ловить людей із липовими ковід-сертифікатами. Антивакцинатори навіть на мітинг до парламенту виходили - причому принципово без масок. Вимагали скасувати обов'язкове щеплення та карантинні обмеження.
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