Израиль закупит таблетки Pfizer от коронавируса [ Редактировать ]
Израиль планирует закупить новые таблетки Pfizer от коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр страны Нафтали Беннетт. Об этом сообщает Times of Israel.
Беннетт заявил, что Израиль рассматривает возможность покупки новых противовирусных таблеток Pfizer от COVID-19. Он попросил чиновников здравоохранения тщательно изучить вопрос о лекарства для Израиля.
"Если препарат будет одобрен для использования, он станет еще одним важным инструментом в борьбе с пандемией, вместе с вакцинами для всех и доступными тестами для всех в любое время", - сказал он.
Официальные лица министерства здравоохранения заявили, что вскоре установят контакт с Pfizer, чтобы начать переговоры о покупке таблеток.
Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Эш сообщил, что решение будет принято после того, как будут опубликованы полные результаты испытаний и предположил, что хорошие отношения компании и Израиля помогут стране быстро получить лекарство.
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"Хорошие отношения Израиля с Pfizer помогут нам быстро доставить лекарство", - сказал он.
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