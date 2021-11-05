В Соединенных Штатах Америки закончились испытания экспериментальных противовирусных таблеток Pfizer Inc против коронавируса. Их прекратили раньше, потому что препарат показал хороший результат.

Результаты испытания таблетки показали, что они на 89% снижает вероятность госпитализации и риск развития тяжелого заболевания у взрослых. Но также препарат снижает вероятность смертельных случаев от коронавируса.

Отмечают, что результаты испытания таблеток Pfizer превосходят результаты, полученные с таблетками "Молнупиравир" от компании Merck. Однако полные данные испытаний обе компании пока не открыли для публичного доступа.

Как пишет Reuters, компания Pfizer заявила, что планирует представить промежуточные результаты испытаний своих таблеток, которые применяются в сочетании с более старым противовирусным препаратом "Ритонавир".

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