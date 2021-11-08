Снег и морозы: когда в Украину придет зима [ Редактировать ]
На протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много, рассказал народный синоптик Владимир Деркач. Будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.
Синоптик не исключил, что следующая десятидневка в начале также будет влажной и прохладной, но дальше подарит несколько ясных и сухих дней.
"После этого придет похолодание, которое продлится и в третей декаде ноября. По ночам возможны заморозки и мокрый снег. Но к концу месяца снова немного потеплеет", - говорит он.
Такая погода сохранится и в начале второй декады декабря. А вот дальше начнет теплеть, придут небольшие осадки. Конец декабря удивит дневным теплом, хотя по ночам температура может снижаться.
Когда ждать снега с морозами
10 ноября на севере Украины температура опуститься до -6 градусов. Ожидаются осадки. А через неделю, с 16 ноября, Украину накроет юго-западный атмосферный фронт. Он принесет осадки в виде снега в западные, северные и юго-западные области.
А уже 18 ноября снег прогнозируется в восточных и центральных областях Украины (в Карпатском регионе - до 3 см снежного покрова). Температура опустится до -5 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.
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