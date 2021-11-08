Коста-Рика першою у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від ковіду [ Редактировать ]
Коста-Рика першою у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від коронавірусу. Щеплення робитимуть дітям віком від 5 до 11 років препаратом "Пфайзер". Таке рішення уряд країни ухвалив після того, як регулятор США схвалив застосування цієї вакцини для малюків. Під час випробувань у цій віковій категорії препарат виявив ефективність 91 відсоток.
по теме
Школи в деяких штатах уже висунули вимогу: тих, хто не зробить укол, до класів більше не пустять, примусово переведуть на онлайн-навчання.
Вакцина показала понад 90 відсотків ефективності. Вже за кілька тижнів препарат має остаточно схвалити Центр контролю та профілактики захворювань.
В Министерстве здравоохранения расширили возможности для вакцинации детей в возрасте от 12 лет,
Школа працювала, хоча лише третина педагогів мала щеплення. Під час перевірки освітніх закладів, комісія склала десять таких протоколів.
Адміністрація президента оголосила план імунізації 28-ми мільйонів неповнолітніх, віком від 5-ти до 11-ти років.
Наразі батьківська згода для вакцинації дітей - не обов'язкова. Хоча й рекомендована. Але навіть якщо мама чи тато проти - підліток може наполягти на щепленні, і слово дитини тоді стає вирішальним.