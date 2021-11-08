Британські підлітки не мають просити дозволу в батьків аби вакцинуватися від ковіду

Наразі батьківська згода для вакцинації дітей - не обов'язкова. Хоча й рекомендована. Але навіть якщо мама чи тато проти - підліток може наполягти на щепленні, і слово дитини тоді стає вирішальним.