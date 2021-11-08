В Украине более четверти населения прошли полный курс вакцинации - Ляшко [ Редактировать ]
По состоянию на 8 ноября в Украине полный курс вакцинации завершили более четверти населения страны. Также почти 40% украинцев вакцинированы одной дозой.
Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.
"На сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, 25,6% завершили полный курс прививки", - заявил Ляшко.
По его словам, лидером по охвату прививками остается город Киев, где 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% - завершили курс вакцинации.
Однако наименьшее количество вакцинированных на этой неделе зарегистрировано в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.
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