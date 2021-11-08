COVID-19 в Україні: майже 500 людей померли від ускладнень минулої доби [ Редактировать ]
Понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу діагностовано в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. 473 людини померли, одужали - понад вісім тисяч. За останню добу найбільше нових випадків в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Минулої доби вакцинувалися понад 85 тисяч українців.
по теме
Померли від недуги - 793 пацієнти. Інфікувалися Ковідом - понад 25 тисяч людей. Майже 12 тисяч українців одужали.
На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених - 40 відсотків. Найменше імунізованих - на Луганщині, Донеччині й Закарпатті.
Померли, як і напередодні, майже сім сотень українців. Шпиталювали п'ять з половиною тисяч. У "червоній" зоні карантину - 15 регіонів і столиця.
Близько семи з половиною тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Росія і Велика Британія.
Одужало удвічі менше. Хвороба забрала життя семи сотень українців. У "червоній" зоні карантину - 15 регіонів і столиця.