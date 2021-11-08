Зима близко: в Карпатах выпал снег и ударил мороз [ Редактировать ]
В Карпаты уже пришла настоящая зима. Температура воздуха опустилась ниже ноля. Также на высокогорье выпал снег.
Об этом сообщается в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.
По состоянию на утро понедельника, 8 ноября, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -2 градуса.
Ветер северо-западный, 5-6 м/с, облачно.
В районе горнолыжного курорта Драгобрат в массиве Свидовец снега пока нет, но есть густой туман. Это видно на камерах видеонаблюдения.
По данным Украинского гидрометцентра, 8 ноября в Карпатах ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +0...+5 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.
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