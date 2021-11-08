В понедельник, 8 ноября, Министерство иностранных дел Украины взяло на личный контроль ситуацию с группой украинских туристов, которых не выпускают из Турции. Суд запретил гражданам покидать территорию страны, пока ведется расследование гибели члена туристической группы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Сразу два украинских дипломатических учреждения - посольство и консульство в Анталии - оказывают украинцам консульскую помощь. Дипломаты договорились с местным адвокатом о бесплатной правовой помощи нашим туристам в контексте рассмотрения дела в суде.

По словам Николенко, после получения результатов судмедэкспертизы вскрытия тела погибшего туриста и предмета, которым ему нанесли ранения, суд сможет пересмотреть запрет на выезд из Турции.

Украинское посольство обратилось в МИД Турции для проведения оперативного и беспристрастного следствия. Наш консул в Анталии также попросил о встрече с генеральным прокурором города Фетхие и руководством Управления судмедэкспертизы. Изучаются также возможности поддержки пребывания украинцев на время следственных действий.

Напомним, что тело умершего товарища передали в Украину, его похоронили еще 22 октября. Ранее мы писали о том, что недавно в Турции во время фестиваля воздушных игр в море с высоты 1700 метров во время сорвалась украинская парашютистка. Девушку спасла турецкая береговая охрана, ее госпитализировали.

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