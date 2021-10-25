Украинская парашютистка сорвалась в море в Турции (видео) [ Редактировать ]
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В воскресенье, 24 октября, в Турции во время фестиваля воздушных игр в море с высоты 1700 м во время сорвалась украинская парашютистка. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Инцидент произошел в г. Фетхие провинции Мугла.
Девушку спасла турецкая береговая охрана, ее госпитализировали.
Состояние ее здоровья удовлетворительное, угроз жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки.
Ранее мы писали о том, как в Киеве парашютиста унесло во время сильной бури, а его катер перевернулся в воду. А в США произошел необычный случай. Пара занялась сексом во время прыжка с парашютом и попала в больницу.
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