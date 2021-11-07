Турцию запретили покидать группе украинских туристов из-за смерти товарища [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Турции застряла группа туристов из Киева, Ривне и Запорожья, которая прилетела в Анталию еще в середине октября. Об этом сообщила в сети одна из туристок Ирина Громыко.
Причиной стало самоубийство одного из членов группы во время похода по Ликийской тропе.
Был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных. Затем последовали допросы, суд ночью, который установил запрет выезда участников группы - 7 человек из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы.
Ирина написала, что тело умершего товарища передали в Украину, его похоронили еще 22 октября.
Завтра будет 3 недели со дня трагедии. Мы не смогли влететь по своим билетам, потому что стоит id-запрет. Когда будут результаты - неизвестно. Пересечь турецкую границу не можем. Каждого дома ждут семья, дети, работа, которую я, например, вероятно, потеряю, если не вернусь в ближайшую неделю. Мы вынуждены переезжать, меняем жилье с недорогого на еще дешевле. Вводим другие средства экономии. Деньги уже кончаются.
Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов сообщил Укринформу, что запрет покидать Турцию для группы украинских туристов низ Украины будет снят лишь после завершения следственных действий и экспертиз по делу о гибели одного из участников группы.
Упомянутый запрет будет снят после проведения необходимых следственных действий и экспертиз. В этой связи консульство соответственно проинформировало руководителя группы. Для ускорения процесса туристам рекомендовано обратиться к услугам адвоката и предложены контакты адвокатов, имеющих значительный опыт помощи гражданам Украины. От руководителя группы был получен ответ, что они самостоятельно „контролируют“ процесс с прокуратурой и адвокат им не нужен.
Напомним, что недавно в Турции во время фестиваля воздушных игр в море с высоты 1700 метров во время сорвалась украинская парашютистка. Девушку спасла турецкая береговая охрана, ее госпитализировали.
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