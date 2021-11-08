На этой неделе Украина и США пошлют Москве четкий сигнал в ответ на провокации и агрессивное поведение России. Его цель - показать России, что у Киева есть союзники, которые заставят российские власти заплатить высокую цену. Об этом свидетельствует заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Россия, по словам Кулебы, продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине.

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Глава МИД также отметил, что в этих условиях чрезвычайно важно послать российским властям четкий сигнал, что Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям Москвы.

У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы, в случае расширения российской агрессии, заставить Кремль заплатить высокую цену.

Ранее Кулеба резко ответил Путину на слова о пересечении "красных линий". Ранее мы писали о том, кто заменит Ангелу Меркель.

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