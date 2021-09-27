Кулеба резко ответил Путину на слова о пересечении "красных линий" [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину на слова о пересечении "красных линий" из-за прихода НАТО на украинскую территории. Он сказал, что Украина сама разберется, что ей делать.
Об этом сообщает в Twitter глава МИД Украины.
По его словам, "красные линии" Путина ограничиваются территорией России.
"С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", - заявил Кулеба.
Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.
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