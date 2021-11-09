Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента іноземної спецслужби [ Редактировать ]
Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента, який працював на спецслужбу однієї з країн Східної Азії. Іноземець завербував українця, який за гроші мав передати йому матеріали таємних військових розробок. Під час секретного обміну - обох і затримали. Іноземцеві оголосили підозру в шпигунстві, українцеві - у державній зраді. Чоловікам загрожує до 15 років ув'язнення. Нині - вони під вартою.
Я только что с начальником созвонился. Он говорит - это несколько миллионов. Это не будет там несколько бумаг, понятно. - Это да, это во-первых - это большой пакет документов, это две папки. Во-торвх - это будет эелектронный пакет документов на флешке. Там все формулы, все разработки.
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За словами речника міністерства Олега Ніколенка, турецька сторона не інформувала українські дипустанови про цей факт. Також не надходило звернень від родичів.
Іноземець завербував українця, який за гроші мав передати йому матеріали таємних військових розробок. Під час секретного обміну обох і затримали.
Ними виявилися офіцери так званого "кримського ФСБ", а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова.
Кіберфахівці СБУ встановили хакерів відомого угруповання "Армагеддон", які вчинили понад п'ять тисяч кібератак на об'єкти України.
Задержанным сообщено о подозрении