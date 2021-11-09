Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента, який працював на спецслужбу однієї з країн Східної Азії. Іноземець завербував українця, який за гроші мав передати йому матеріали таємних військових розробок. Під час секретного обміну - обох і затримали. Іноземцеві оголосили підозру в шпигунстві, українцеві - у державній зраді. Чоловікам загрожує до 15 років ув'язнення. Нині - вони під вартою.

Я только что с начальником созвонился. Он говорит - это несколько миллионов. Это не будет там несколько бумаг, понятно. - Это да, это во-первых - это большой пакет документов, это две папки. Во-торвх - это будет эелектронный пакет документов на флешке. Там все формулы, все разработки.