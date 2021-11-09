25 дітей загинули під час пожежі у школі Нігеру. Усі жертви - віком від п'яти до шести років. Ще кілька дітей постраждали, їх доправили до лікарні. Деякі - у критичному стані. Інцидент трапився у регіоні Мараді, на півдні країни. Через переповнені заклади, у Нігері добудовують класні кімнати із соломи та дерева. Саме у трьох таких "кабінетах" під час уроків трапилася пожежа. Що стало причиною займання - наразі невідомо.