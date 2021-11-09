25 дітей загинули під час пожежі у школі Нігеру [ Редактировать ]
25 дітей загинули під час пожежі у школі Нігеру. Усі жертви - віком від п'яти до шести років. Ще кілька дітей постраждали, їх доправили до лікарні. Деякі - у критичному стані. Інцидент трапився у регіоні Мараді, на півдні країни. Через переповнені заклади, у Нігері добудовують класні кімнати із соломи та дерева. Саме у трьох таких "кабінетах" під час уроків трапилася пожежа. Що стало причиною займання - наразі невідомо.
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Дітям було 11, 12 і 16 років. Вони поверталися зі змагань у Вінниці - там відбувався чемпіонат України.
Вже відомо, що за кермом легковика був тренер із карате Руслан Тодорашко. Він із трьома вихованцями повертався зі змагань, що відбувалися у ці вихідні у Вінниці. Загиблим хлопцям було одинадцять і шістнадцять років, дівчинці - дванадцять.
Через сильний порив вітру - на майданчик дитсадка впала величезна гілка. У той момент там було 18 малюків. Двоє дітей і вихователька - зазнали травм.