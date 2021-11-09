Виняток лише для тих, хто має висновок лікаря щодо протипоказання

Невакцинованих освітян та держслужбовців почали усувати від роботи. Працювати з дому також заборонено. І такі санкції діятимуть доти, доки педагоги та чиновники не щепляться і не принесуть довідку про першу дозу. Виняток лише для тих, хто має висновок лікаря щодо протипоказання.

Скільки ж педагогів та чиновників усунули в перший день суворих обмежень - розкажуть мої колеги на прикладі Львова, Києва та Дніпра.

Сертифікати чи ПЛР-тести в посадовців на вході до будівлі Львівської обласної адміністрації ніхто не перевіряє. Показати документи - просимо ми.

З майже двох тисяч працівників обласної та районної адміністрацій - від роботи усунули 23 людини. Без щеплень. Хтось - нещодавно перехворів, хтось - переконаний, що має протипоказання до вакцинації. Та про це має бути спеціальна довідка від сімейного лікаря, кажуть в адміністрації.

Ірина Шурпяк, керівниця апарату Львівської обласної державної адміністрації:

Містить лише інформацію що так, він на цей час має протипокази до вакцинації та може бути допущений до роботи.

Не вийшли на роботу й працівники дитсадків. Деякі з них - самі звільнилися.

Оксана Скірка, директорка дошкільного навчального закладу №25:

Одна ще молода 18 років, вона зараз лікується по стану здоров'я, а друга має двоє дітей і каже, що в неї, от вона принципово не буде вакцинуватися, не хоче ризикувати своїм здоров'ям, їй ще дітей підіймати.

Усунули від роботи й невакцинованих вчителів. Хоча львівські школи - на дистанційному навчанні.

Чи працюють освітяни без сертифікатів вакцинації чи ПЛР-тестів - перевіряє спеціальна комісія. А в цій київській школі - інспекцій можуть і не боятися. Бо тут усі - 59 працівників - повністю імунізовані.

Тамара Крик, директорка школи №91 із поглибленим вивченням інформатики в Києві:

Всі педагоги мають абсолютно щеплення і ми спокійно можемо працювати. Люди дуже серйозно до оцього віднеслися, що карантинні вимоги до виконання чинного законодавства.

Тож усі педагоги - на робочих місцях. Хоча уроки проводять онлайн.

А в Дніпрі навпаки - більшість школярів повернулася за парти. Щоправда, вчителі вийшли не всі. Майже сто працівників освіти відправили в неоплачувану відпустку. Бо вони не пройшли обов'язкової вакцинації.

Олена Шовкова, начальниця відділу кадрової роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:

99 осіб, які або категорично відмовляються, або ще не визначилися. Вони можливо будуть робити, можливо ні. Дехто налаштований категорично - вони вже відсторонені.

Утім, повної зупинки освітнього процесу вдалося уникнути, запевняють у департаменті. З 16 тисяч працівників шкільних та дошкільних навчальних закладів - не мають сертифіката про щеплення лише чотири відсотки.

А от в Дніпропетровській облдержадміністрації - жодного усуненого держслужбовця. Бо 99 відсотків працівників мають ковід-сертифікати.

Жодного викладача вишу - від роботи теж не усували. Хоча рівень вакцинації - 70 відсотків. Поки що вищі навчальні заклади працюють дистанційно. Та вже з одинадцятого листопада вакцина знадобиться не лише освітянам і держслужбовцям. У Дніпрі - без сертифіката не пускатимуть і до громадського транспорту, а ще нещепленим студентам заборонять проживати у гуртожитках.