Больше 800 смертей: последние данные о зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
По состоянию на вторник, 9 ноября, в Украине за сутки из-за коронавируса умерли 833 человека, а заболели почти 19 тысяч украинцев. Больше всего новых случаев заражения в Днепропетровской и Львовской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине:
- новых случаев - 18 988.
- госпитализаций - 2 967.
- летальных исходов - 833 (больше всего за все время пандемии);
- выздоровлений - 16 609.
Протестировали за сутки:
- методом ПЦР - 53 555 человек,
- методом ИФА - 14 861,
- экспресс-тестами - 59 045.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали:
- в Днепропетровской области (+2042),
- в Одесской области (+1516),
- в Харьковской области (+1314),
- во Львовской области (+1352),
- в Киеве (+1204).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 107 489 человек;
- выздоровели - 2 537 565 человек;
- летальных исходов - 73 390.
Читайте также, специалисты-биологи провели исследование, в ходе которого были изучены клетки дыхательных путей различных животных. Согласно результатам исследования, SARS-CoV-2 способен заразить только приматов и представителей рода кошачьих.
Кроме того, международная команда ученых из США и Малайзии обнаружила новый вид коронавирусной инфекции, который может передаваться от собак к людям. В ходе исследования были обнаружены факты лечения 300 жителей Малайзии в 2018 году от пневмонией.
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