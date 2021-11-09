По состоянию на вторник, 9 ноября, в Украине за сутки из-за коронавируса умерли 833 человека, а заболели почти 19 тысяч украинцев. Больше всего новых случаев заражения в Днепропетровской и Львовской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине:

новых случаев - 18 988.

госпитализаций - 2 967.

летальных исходов - 833 (больше всего за все время пандемии);

выздоровлений - 16 609.

Протестировали за сутки:

методом ПЦР - 53 555 человек,

методом ИФА - 14 861,

экспресс-тестами - 59 045.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали:

в Днепропетровской области (+2042),

в Одесской области (+1516),

в Харьковской области (+1314),

во Львовской области (+1352),

в Киеве (+1204).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 107 489 человек;

выздоровели - 2 537 565 человек;

летальных исходов - 73 390.

Читайте также, специалисты-биологи провели исследование, в ходе которого были изучены клетки дыхательных путей различных животных. Согласно результатам исследования, SARS-CoV-2 способен заразить только приматов и представителей рода кошачьих.

Кроме того, международная команда ученых из США и Малайзии обнаружила новый вид коронавирусной инфекции, который может передаваться от собак к людям. В ходе исследования были обнаружены факты лечения 300 жителей Малайзии в 2018 году от пневмонией.

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