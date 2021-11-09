833 пацієнти померли в Україні через ковід-19 минулої доби, це найбільший показник за час пандемії. Минулої доби зафіксували майже 19 тисяч випадків інфікування. Близько 17 тисяч людей - одужало. За даними МОЗу, на межі потрапляння до "червоної зони" - Черкащина. Вона може стати вже вісімнадцятим регіоном з найсуворішими обмеженнями. У зоні ризику також Вінницька та Харківська області.