Во вторник, 9 ноября, в Министерства здравоохранения рассказали о том, сколько денег было потрачено на закупку вакцин. Так, из предусмотренных 10,5 млрд было потрачено 8,5 млрд гривен. Об этом сообщает StateWatch со ссылкой на Государственную казначейскую службу.

Из расчета, что количество взрослого населения Украины составляет 34 млн. человек, по плану Минздрава до конца года показатель привитых двумя дозами лиц должен составлять 56% от взрослого населения.

По состоянию на 8 ноября 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой, 25,6% - двумя.

Кроме вакцины за данные средства закупают 1,67 млн единиц растворителя для разведения 10 млн доз вакцины, 29,3 млн инъекционных шприцев, а также около 653 тыс. контейнеров для утилизации медицинских отходов.

Отмечается, что по данным СНБО на 8 ноября было закуплено 27,8 млн доз вакцины, из них 19,8 млн - за средства госбюджета (52% от запланированного количества).

В следующем году в бюджете заложено на вакцины всего 2,6 млрд грн.

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