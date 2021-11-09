Трудове рабство на Одещині: зловмисники утримували та експлуатували людей [ Редактировать ]
Обіцяли гроші, а натомість забрали паспорт і примушували працювати. На Одещині група ромів незаконно утримувала і екплуатувала людей.
У трудовому рабстві було дванадцятеро українців з різних областей. Їх утримували в неналежних умовах та примушували до важкої праці. Нині потерпілі у відділку поліції. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Рабовласникам загрожує до трьох років в'язниці.
-Паспорт был у него. Он попросил взять ксерокопию сделать и уже сколько там - у него были месяц и он не отдавал паспорт. Я стирала там, убирала, дрова рубала, пилила.
Тетяна Голінко, начальниця пресслужби Білгород-дністровського прикордонного загону:
Особи ромської національності підшукували осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі, обіцяли їм хорошу заробітну плату, харчування та безоплатне житло. Однак, потрапивши на гачок до рабовласників, особи під загрозою фізичної розправи виконували важку фізичну роботу без обіцяних благ.
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