Обіцяли гроші, а натомість забрали паспорт і примушували працювати. На Одещині група ромів незаконно утримувала і екплуатувала людей.

У трудовому рабстві було дванадцятеро українців з різних областей. Їх утримували в неналежних умовах та примушували до важкої праці. Нині потерпілі у відділку поліції. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Рабовласникам загрожує до трьох років в'язниці.

-Паспорт был у него. Он попросил взять ксерокопию сделать и уже сколько там - у него были месяц и он не отдавал паспорт. Я стирала там, убирала, дрова рубала, пилила.

Тетяна Голінко, начальниця пресслужби Білгород-дністровського прикордонного загону: