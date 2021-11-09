На Рівненщині через спалах... поліомієліту оголошена надзвичайна ситуація на регіональному рівні. Бо там виявили уже 16 випадків! Але їх може бути значно більше, кажуть медики. Бо рівень вакцинації в селі, де стався спалах, низький. Батьки масово відмовляються від щеплень. Чому? Сніжана Сидорук розкаже.

Сьогодні рівно місяць, як Рівненщина живе в умовах надзвичайної ситуації. І геть не через ковід. Ось у цьому селі поблизу Рівного півторарічна дівчинка захворіла на поліомієліт. На тепер у цій громаді поліовірус підтвердили в шістнадцятьох дітей.

У дівчинки, яка захворіла першою, - паралізовані ноги. Вона вже два місяці не може ходити й навіть стояти.

Лілія Зорук, завідувачка Центру відновного лікування Рівненської обласної дитячої лікарні:

Вчора тато приїжджав з дівчинкою на огляд. Тонус ніжок знижений так і є: одна ніжка трохи гірше, друга краще. Уже формуються контрактури в гомілково-ступневих суглобах, вона потребує лікування і реабілітації.

Вірус дуже заразний, кажуть епідеміологи. Він швидко розлетівся селом Велика Омеляна.

Роман Сафонов, головний державний санітарний лікар Рівненщини:

Було сім. Це шість плюс одна хвора дівчинка з гострим в'ялим паралічем і додалося ще 9 дітей, які мають безсимптомне носійство. Тим не менше, дериват поліовірусу другого типу в них виявлено.

Усіх хворих дітей медики ізолювали, а інших взялися вакцинувати - навіть тих, хто вже мав щеплення.

За місяць вакцинації у Великій Омеляні досі не щепили всіх дітей.

Олена Малафей, завідувачка фельдшерсько-акушерського пункту села Велика Омеляна:

Якщо брати діток від двох місяців до 5 років, яким ми проводили раунд вакцинації додаткової, то в мене виконано 74%, 9 відсотків становлять діти, які хворіють, які мають довготривалі протипокази, а 17 відсотків відмовників.

-Якщо я не зроблю вакцини від поліомієліту, мене позбавлять батьківських прав.

Пані Юлія відмовилася робити щеплення своїм трьом дітям. Та кілька днів тому вона отримала листа від головного санітарного лікаря області.

Юлія, жителька села Велика Омеляна:

Це порушення прав дітей, батьків, від даного листа і тут получається, що це йде і погрози забирать дітей. Чому забирать? Шо батьки, скажем так - діти ж доглянуті усі.

Такі самі листи надійшли ще сімдесятьом родинам громади.

Алла Карпюк, голова Великоомелянської громади:

Батьки, звичайно, обурились і хочуть впливати. Вони до мене звертаються особисто й просять допомоги і захисту, готують відповідний лист для звернення до правоохоронних органів.

Дітей, які не мають щеплення від поліомієліту, ні в садок, ні в школу не пускають. Ось у цьому ліцеї навчаються понад триста п'ятдесят учнів, тридцятеро з них зараз на дистанційці.

Ірина Літвінчук, директорка Великоомелянського ліцею:

Кількість таких діток нещеплених була місяць тому більшою. Десь біля сорока п'яти дітей, але багато з батьків уже зробили щеплення і відповідно дітки будуть мати змогу повертатися за шкільні парти і отримувати навчання очно.

Щоб зупинити недугу, треба досягти колективного імунітету. Медики кажуть, щепленими мають бути не менше ніж 95 відсотків. А до цього показника .... далеко.

Олена Гандзюк, начальник управління медичної допомоги департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Рівненської ОДА:

Не отримали вакцинального комплексу повного близько 6,5 тисяч дітей з Рівненської області. Чергової ревакцинації всього не отримали 20 тисяч дітей до 18 років. Але ми пам'ятаємо - до семи років неревакциновано 16 тисяч дітей.

Масова протиполіомієлітна вакцинація триватиме на Рівненщині ще два місяці. За цей час мають щепити понад шістдесят тисяч дітей по всій області. Водночас по закладах освіти обіцяють - невакцинованих дітей до шкіл і дитсадків - не пускатимуть.