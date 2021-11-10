Вакцинованим українцям таки дозволять в'їзд до Бельгії, як і до більшості держав ЄС. Про це йдеться у королівському указі країни. Для поїздки знадобиться сертифікат про вакцинацію. Право на в'їзд українських громадян до Бельгії відкличуть лише якщо Україна набуде статусу "зони дуже високого ризику". Нагадаю, напередодні через погіршення епідемічної ситуації Рада Європейського Союзу виключила Україну із "зеленого списку" для подорожей.