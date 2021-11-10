Вакцинованим українцям дозволять в'їзд до Бельгії [ Редактировать ]
Вакцинованим українцям таки дозволять в'їзд до Бельгії, як і до більшості держав ЄС. Про це йдеться у королівському указі країни. Для поїздки знадобиться сертифікат про вакцинацію. Право на в'їзд українських громадян до Бельгії відкличуть лише якщо Україна набуде статусу "зони дуже високого ризику". Нагадаю, напередодні через погіршення епідемічної ситуації Рада Європейського Союзу виключила Україну із "зеленого списку" для подорожей.
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Запрет на посещение Королевства украинцами вступил в силу 9 ноября. Теперь для посещения Бельгии необходимо подтвердить важность поездки - туризм или рекреационные цели к таковым не относятся
І головним стимулом для вакцинації, безумовно, став локдаун. Бо вже 15 українських областей "почервоніли"! А отже - там діють жорсткі обмеження.
Лише в аеропортах - за останній місяць виявили зо дві сотні випадків. З липовими довідками додому повертаються, як правило, українські туристи.
Україну виключено із "зеленого списку" ЄС. Сьогодні це рішення офіційно затвердила і оприлюднила Рада Європейського Союзу. Утім, несподіваним воно не стало. Про такі плани у Брюсселі попереджали ще тиждень тому.
Информацией поделился глава ОГА Александр Скичко