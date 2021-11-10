Україна пройшла пік захворюваності на ковід [ Редактировать ]
Україна пройшла пік захворюваності на ковід. Такі дані Національної академії наук. Вчені припускають, що цей пік тривав останніх два тижні. І вказують на те, що кількість позитивних ПЛР тестів за останні 10 днів знизилася на 15 відсотків. Щодо високих показників смертности - то тут пік ще не минув, кажуть в Академії. Зростання летальних випадків може тривати ще близько тижня. Адже у лікарнях чимало пацієнтів, які потрапили туди раніше.
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