На Одещині група ромів незаконно утримувала й експлуатувала людей [ Редактировать ]
Обіцяли гроші, а натомість забирали паспорт і примушували працювати. На Одещині група ромів незаконно утримувала й експлуатувала людей. У трудовому рабстві було 12 українців із різних областей. Їх утримували в неналежних умовах та примушували до важкої праці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Рабовласникам загрожує до трьох років в'язниці.
Паспорт был у него. Он попросил взять ксерокопию сделать и уже сколько там - у него были месяц. И он не отдавал паспорт. Я стирала там убирала, дрова рубала, пилила.
Тетяна Голінко, начальниця пресслужби Білгород-дністровського прикордонного загону:
Особи ромської національності підшукували осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі, обіцяли їм хорошу заробітну плату, харчування та безоплатне житло. Однак потрапивши на гачок до рабовласників, особи під загрозою фізичної розправи виконували важку фізичну роботу без обіцяних благ.
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