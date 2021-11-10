Обіцяли гроші, а натомість забирали паспорт і примушували працювати. На Одещині група ромів незаконно утримувала й експлуатувала людей. У трудовому рабстві було 12 українців із різних областей. Їх утримували в неналежних умовах та примушували до важкої праці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Рабовласникам загрожує до трьох років в'язниці.

Паспорт был у него. Он попросил взять ксерокопию сделать и уже сколько там - у него были месяц. И он не отдавал паспорт. Я стирала там убирала, дрова рубала, пилила.

Тетяна Голінко, начальниця пресслужби Білгород-дністровського прикордонного загону: