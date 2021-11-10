COVID-19 в Україні: понад 23 тисячі випадків ковіду зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
Понад 23 тисячі випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 816 пацієнтів померли, одужали - понад 16 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, у Києві та на Харківщині.
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