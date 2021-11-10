Киев находится в "красной" зоне и ситуация ухудшается. Мэр Киева Виталий Кличко призывает людей соблюдать правила, иначе в столице введут полный локдаун.

Об этом Виталий Кличко заявил на срочном брифинге.

"Мы не закрыли торгово-развлекательные центры, транспорт для вакцинированных, но ситуация ухудшается. Давайте не доводить ее к полному локдауну", - заявил он.

По его словам, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Киеве младшие классы как минимум на неделю останутся на дистанционном обучении. То есть на следующей неделе ученики 1-4 классов не вернутся за парты.

"Увеличивается число больных детей, поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы 1-4 классов за парты не вернутся. И продолжат учебу в дистанционном режиме", - отметил он.

По его словам, многие дети переносят COVID-19 бессимптомно, но могут заражать родителей и близких.

Отметим, дистанционка для младших классов является местным ограничением, поскольку правительственное постановление по "красным" зонам разрешает очное обучение 1-4 классов, даже если не весь персонал школы вакцинирован.

Ранее Кличко сообщал, что Киев может находиться в "красной" зоне эпидемической опасности в течение месяца. Положительной динамики понижения заболеваемости в городе пока нет.

Отметим, в Киеве за минувшие сутки зафиксировали 73 летальных случая от коронавируса. Это самый большой показатель в столице с начала пандемии.

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