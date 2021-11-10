Всемирная организация здравоохранения тестирует 16 новых вакцин от коронавируса. В организации назвали лучший способ борьбы с инфекционным заболеванием.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге газете La Vanguardia.

Лучший способ борьбы с болезнью - сочетание эффективной вакцины и эффективного лекарства, заявил он.

"Это весьма обнадеживающее развитие. Конечно, данные все еще поступают, и мы очень подробно анализируем их от ВОЗ. Мы тестируем еще 16 вакцин. Наука развивается очень хорошо, и людям тоже следует об этом рассказать", - ответил он на вопрос, доверяет ли антивирусным препаратам, рекламируемым Merck и Pfizer.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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