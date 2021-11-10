Пік захворюваності на ковід в Україні тривав два тижні [ Редактировать ]
Україна пройшла пік захворюваності на ковід. Такі дані Національної академії наук. Вчені припускають, що цей пік тривав останніх два тижні. І вказують на те, що кількість позитивних ПЛР-тестів за останні 10 днів знизилася на 15 відсотків.
Щодо високих показників смертности - то тут пік ще не минув, кажуть в Академії. Зростання летальних випадків може тривати ще близько тижня. Адже у лікарнях чимало пацієнтів, які потрапили туди раніше. Минулої доби в Україні зафіксували понад 23 тисячі випадків ковіду. 816 пацієнтів померли, одужали - понад 16 тисяч людей.
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Такі дані Національної академії наук. Вчені припускають, що цей пік тривав останніх два тижні. І вказують на те, що кількість позитивних ПЛР тестів за останні 10 днів знизилася.
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