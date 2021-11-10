Магическая зеркальная дата в ноябре: как привлечь удачу 11.11 [ Редактировать ]
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В ноябре украинцев ждет предпоследняя зеркальная дата этого года. Она будет особенная, так как будет сочетать в себе очень важные цифры – 11.11.2021.
Астрологи считают, что этот день может изменить всю судьбу и стоит быть внимательными к знакам Вселенной.
Зеркальная дата 11 ноября 2021 года содержит в себе сразу пять единиц. Эта цифра символизирует завершение определенного цикла, выход на новый уровень и начало чего-то нового.
Кроме того, если сложить первые четыре цифры, то получится 22. Это значит, что в этой дате содержится еще и четыре двойки. Это число высоких вибраций, которые помогают воплотить свои мечты в реальность.
Что нужно сделать 11 ноября
- Найти решение для самых сложных задач и завершить то, что давно пора закончить
- Помогите тем, кто в этом нуждается – это привлечет деньги
- Работайте в команде – это поможет найти решение сложной задаче именно сегодня
- Займитесь спортом и больше двигайтесь
- Поменяйте прическу, обновите гардероб, переставьте мебель в доме
- Загадайте желание, когда часы покажут 11:11 и 22:22
- Напишите себе письмо с четким описанием собственного желания и отправьте это послание на свой адрес. Как только оно снова окажется у вас – ваше желание исполнится.
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