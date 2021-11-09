Свадебный гороскоп 2022: прогноз для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
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Практически каждая девушка с детства мечтает о свадьбе. Это важное событие в жизни не только для женщин, но и для мужчин.
Многие люди прислушиваются к астрологам и их советам, когда лучше планировать это событие. По восточному календарю 2022 год находится под покровительством Черного Водяного Тигра. Это особенный период, во время которого у людей появится возможность разобраться в собственных чувствах и желаниях.
Овен
Для Овнов вступление в брак должно сопровождаться исключительной уверенностью в чувствах своего партнера. Если возникают какие-либо сомнения, то лучше отложить церемонию.
Благоприятные месяцы для свадьбы:
- май,
- октябрь,
- ноябрь.
Телец
Для Тельцов вступление в брак окажется удачным, однако у представителей знака может напрочь отсутствовать желание связывать себя семейными узами. Им необходимо прийти к пониманию, что в отношениях принимают участие два человека, и принять точку зрения второй половины.
Благоприятные месяцы для свадьбы:
- с мая по август.
Близнецы
Близнецам, которые определились со свадьбой, нужно принимать активные меры и планировать каждый шаг. Астрологи советуют ни в коем случае не откладывать вопросы, касающиеся будущего бракосочетания.
Благоприятные месяцы для свадьбы:
- июнь,
- ноябрь,
- декабрь.
Рак
У Раков появится новая любовь, а если партнер имеется, то можно ожидать обновления и обострения чувств. Свадьба в год Тигра принесет счастье, а также взаимность и верность в отношениях.
Благоприятные месяцы для бракосочетания:
- конец марта,
- апрель,
- май,
- июнь.
Лев
Представители знака не будут настроены на семейные отношения. Неугомонный характер мужчин-Львов может помешать семейной идиллии, однако сильные, искренние чувства могут изменить ситуацию. В таком случае брак окажется долгим и счастливым.
Благоприятные месяцы для свадьбы:
- апрель,
- май,
- июнь,
- первая половина июля.
Дева
Тигр симпатизирует Девам, которые очень избирательны в выборе партнера. В 2022 году у представителей знака появиться шанс обрести семейное счастье.
Благоприятные месяцы для свадьбы: конец мая, июнь, июль, август, начало сентября.
Весы
Весам повезло больше других знаков: практически любой день для свадьбы окажется удачным. Звезды советуют устроить яркое и шумное торжество, чтобы задобрить Тигра − покровителя года
Благоприятные месяцы для свадьбы:
- август,
- сентябрь,
- ноябрь,
- декабрь.
Скорпион
Скорпионам не стоит торопиться со свадьбой: год будет весьма переменчивым и брак может закончиться разрывом. Супруги будут постоянно бороться за главенство в семье и ревновать. Однако если контролировать эмоции, то все может сложиться удачно.
Благоприятные месяцы для бракосочетания:
- с июня по август,
- с октября по декабрь.
Стрелец
Год Тигра пройдет для Стрельцов под знаком любви. Они приложат все усилия, чтобы заключить брак, который обещает быть гармоничным. Супруги готовы будут идти на уступки и принимать точку зрения партнера.
Благоприятные месяцы для свадьбы:
- август,
- сентябрь,
- ноябрь.
Козерог
Для Козерогов откроется широкий спектр возможностей, которые поглотят их целиком и отвлекут от вопросов семейной жизни. Перед ними может встать выбор: продвижение по карьерной лестнице или отношения. Представителей знака в силах склонить к свадьбе большое и страстное чувство или экстренная ситуация.
Благоприятные месяцы для брака:
- январь,
- июнь,
- июль,
- август.
Водолей
Водолеи будут заняты карьерой, поэтому от них не стоит ожидать предложения руки и сердца. Кроме того, на решение отложить свадьбу могут повлиять финансовые трудности. Неожиданная прибыль или успехи в работе поспособствуют тому, что представители знака свяжут себя узами брака.
Благоприятные месяцы для свадьбы:
- февраль,
- сентябрь,
- октябрь,
- ноябрь.
Рыбы
Звезды советуют Рыбам быть крайне осмотрительными: существует реальный риск попасть в руки аферистов или подвергнутся обману в отношениях. Лучше подождать с созданием семьи и изучить партнера.
Если свадьба запланирована давно и любовь прошла проверку временем, то благоприятным для брака будет период с июля по сентябрь, а также ноябрь и декабрь.
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